BM Ekibi Gazze Şeridi'nde Ateş Altında Kaldı - Son Dakika
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BM Ekibi Gazze Şeridi'nde Ateş Altında Kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) ekibi, Gazze Şeridi'nde inşa edilecek olan iskele bölgesini ziyaret ederken ateş açıldı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ekibin bir süre sığınakta saklandığını belirtti. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı ve ziyaret devam etti.

25.04.2024 22:28
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Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM ekibinin Gazze Şeridi kıyısında inşa edilecek olan iskele bölgesini ziyaret ettiği sırada ateş açıldığını belirterek, ekibin bir süre sığınakta saklandığını aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Birleşmiş Milletler (BM) ekibinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM ekibinin Gazze Şeridi kıyısında inşa edilecek olan iskele bölgesini ziyaret ettiği sırada ateş açıldığını aktararak, ekibin bir süre sığınakta saklandığını ifade etti.

Dujarric, iki merminin ekibin yaklaşık 100 metre uzağına isabet ettiğini belirterek, olayda herhangi bir yaralanma olmadığını ve ekibin ziyaretine devam ettiğini açıkladı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

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