BM Komisyonu, İsrail'i Soruşturmayı Engellemekle Suçladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu üyesi Chris Sidoti, İsrail'i 7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmayı engellemekle suçladı.

BM Soruşturma Komisyonu, İsrail'i 7 Ekim saldırılarıyla ilgili devam eden soruşturmada mağdurlar ve birinci elden tanıklarından kanıt toplama çabalarını aktif bir şekilde engellemekle suçladı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Mısır tarafından diplomatlar için düzenlenen bir basın toplantısında konuşan komisyon üyesi Chris Sidoti, "İsrail hükümeti söz konusu olduğunda, sadece işbirliği eksikliği değil, İsrail'in güneyinde meydana gelen olaylarla ilgili İsrailli tanık ve mağdurlardan kanıt alma çabalarımızın aktif bir şekilde engellenmesiyle karşı karşıya kaldık" dedi.

İsrail hükümetine işbirliği çağrısında bulunan Sidoti, İsrail'in güneyindeki olayların mağdur ve tanıklarından komisyonla temasa geçmelerini isteyerek, "Birçok kişiyle temasımız var, ancak daha fazla kişiyle temas kurmak istiyoruz" dedi.

BM Soruşturma Komisyonu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında tüm taraflarca işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıt topluyor. - CENEVRE