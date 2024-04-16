BM Komisyonu, İsrail'i Soruşturmayı Engellemekle Suçladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

BM Komisyonu, İsrail'i Soruşturmayı Engellemekle Suçladı

BM Soruşturma Komisyonu üyesi Chris Sidoti, İsrail'i 7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmayı engellemekle suçladı. Komisyon, İsrail'in mağdurlar ve tanıklardan kanıt toplama çabalarını aktif bir şekilde engellediğini belirtti. Sidoti, İsrail hükümetine işbirliği çağrısında bulunarak, daha fazla kişiyle temas kurmak istediklerini ifade etti.

16.04.2024 23:25  Güncelleme: 23:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu üyesi Chris Sidoti, İsrail'i 7 Ekim olaylarına ilişkin soruşturmayı engellemekle suçladı.

BM Soruşturma Komisyonu, İsrail'i 7 Ekim saldırılarıyla ilgili devam eden soruşturmada mağdurlar ve birinci elden tanıklarından kanıt toplama çabalarını aktif bir şekilde engellemekle suçladı. İsviçre'nin Cenevre kentinde Mısır tarafından diplomatlar için düzenlenen bir basın toplantısında konuşan komisyon üyesi Chris Sidoti, "İsrail hükümeti söz konusu olduğunda, sadece işbirliği eksikliği değil, İsrail'in güneyinde meydana gelen olaylarla ilgili İsrailli tanık ve mağdurlardan kanıt alma çabalarımızın aktif bir şekilde engellenmesiyle karşı karşıya kaldık" dedi.

İsrail hükümetine işbirliği çağrısında bulunan Sidoti, İsrail'in güneyindeki olayların mağdur ve tanıklarından komisyonla temasa geçmelerini isteyerek, "Birçok kişiyle temasımız var, ancak daha fazla kişiyle temas kurmak istiyoruz" dedi.

BM Soruşturma Komisyonu, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında tüm taraflarca işlenen savaş suçlarına ilişkin kanıt topluyor. - CENEVRE

Kaynak: İHA

Hükümet, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BM Komisyonu, İsrail'i Soruşturmayı Engellemekle Suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Denizli'de Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı
    05:18 Denizli'de Milli Mücadele kahramanının heykeli kundaklandı

    Denizli'nin önemli Milli Mücadele kahramanlarından Köpekçi Nuri Efe anısına ilçe girişine 5 yıl önce yaptırılan heykelin, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandığı iddia edildi.

  • Köpekçi Nuri Efe Heykeli Kundaklandı
    05:13 Köpekçi Nuri Efe Heykeli Kundaklandı

    Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan Milli Mücadele kahramanı Köpekçi Nuri Efe heykeli kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Heykelde büyük oranda zarar meydana geldi.

  • Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtı
    04:50 Motosikletli 2 şüpheli park halindeki araçları kurşunlayarak kaçtı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği 11 boş kovan bulundu. Polis, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Kocaeli'de Motosikletli Şüpheliler Araçları Kurşunladı
    04:40 Kocaeli'de Motosikletli Şüpheliler Araçları Kurşunladı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde motosikletle seyir halinde olan 2 şüpheli, 2 aracı kurşunlayarak olay yerinden kaçtı. Şüphelilerin ateş ettiği araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

  • Yalova'da orman yangını
    04:39 Yalova'da orman yangını

    Yalova'nın Termal ilçesinde meydana gelen orman yangınına Yalova ve Bursa'dan gelen ekipler müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

  • Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı, şüpheli yakalandı
    02:06 Bağcılar'da silahlı saldırı: 2 yaralı, şüpheli yakalandı

    Bağcılar'da seyir halindeki motosikleti durduran bir şahıs, motosikletteki 2 kişiye ateş açarak kaçtı. Saldırı sonucunda 2 kişi yaralanırken, çevrede bulunan 4 araç da mermi isabet etti. Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

  • Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Kavga: 10 Gözaltı, 4 Yaralı
    01:59 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Kavga: 10 Gözaltı, 4 Yaralı

    Erzurum Atatürk Üniversitesi kampüsünde iki öğrenci grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken olayla ilgili olarak 10 kişi gözaltına alındı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İl Emniyet Müdürü olayları yerinde inceledi. Soruşturma devam ediyor.

  • Ata eziyet eden kişilere ceza kesildi
    01:57 Ata eziyet eden kişilere ceza kesildi

    Ardahan'ın Göle ilçesinde, ata taşıyabileceğinden fazla yük yükleyerek eziyet eden 2 kişiye 14 bin 432 lira para cezası uygulandı. Göle Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı tespit ve inceleme sonucunda, şahısların M.K. ve M.T.Ç. olduğu belirlendi. Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

  • İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı
    01:50 İki otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

    Adıyaman'da meydana gelen kaza sonucu, sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Soruşturma devam ediyor.

  • Samsun'da balkondan düşen çocuk hastanelik oldu
    01:47 Samsun'da balkondan düşen çocuk hastanelik oldu

    Samsun'da birinci kattaki evin balkonundan düşen yabancı uyruklu 2 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu Nevin N.M.T.evlerinin birinci katındaki balkondan düştü. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

  • Artvin'de aç kalan ayılar kayak tesisine dadandı
    01:42 Artvin'de aç kalan ayılar kayak tesisine dadandı

    Artvin'de aç kalan ayılar, Atabarı Kayak Merkezi'ndeki personel ve idari binalara zarar vererek yiyecek aradı. Ayılar, kapıları ve camları kırarak içeride yiyecek aradı ve tesislere maddi hasar verdi. Konuyla ilgili olarak Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açıklama yaptı ve can güvenliğini tehdit edecek bir durum olmadığını belirtti.


22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmen ataması açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmen ataması açıklaması
22:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e kapımız açık
21:17 Meclis’te “jet yakıtı“ tartışması AK Partili ve CHP’li vekiller arasında tansiyon yükseldi Meclis'te "jet yakıtı" tartışması! AK Partili ve CHP'li vekiller arasında tansiyon yükseldi
20:40 Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek’ten yalanlama Lokanta ve kafelerde KDV zammı iddialarına Bakan Şimşek'ten yalanlama
20:36 TBMM’de sandalye dağılımı değişti İşte partilerin milletvekili sayıları TBMM'de sandalye dağılımı değişti! İşte partilerin milletvekili sayıları
00:14 Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsünde Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı, 10 Kişi Gözaltına Alındı
23:52 Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak Fenerbahçe-Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak
23:33 Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar Lüks restoranda garsona asker üniforması giydirip servis yaptırdılar
19:59 Karaman’da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti Karaman'da trafik polisinin dikkati olası kazayı önledi, Bakan Yerlikaya teşekkür etti
19:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşüşe geçecek
18:52 18 milyonluk teklif reddedildi Galatasaray, Barış Alper’i rekor bonservisle satacak 18 milyonluk teklif reddedildi! Galatasaray, Barış Alper'i rekor bonservisle satacak
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran-İsrail gerilimin tek müsebbibi Netanyahu yönetimidir
18:34 Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre’de yasaklanan Beypazarı’ndan ilk açıklama Sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle İsviçre'de yasaklanan Beypazarı'ndan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 07:36:13. #1.12#
SON DAKİKA: BM Komisyonu, İsrail'i Soruşturmayı Engellemekle Suçladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement