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Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 27 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Bodrum açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
03.01.2024 - 10:48,
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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