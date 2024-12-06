Bodrum Açıklarında 8 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından içerisinde göçmenlerin bulunduğu hareketli lastik bot tespit etti. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA