Bodrum Açıklarında Arızalanan Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum Açıklarında Arızalanan Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı

Bodrum Açıklarında Arızalanan Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı

Bodrum Akyarlar Paşa Kayalıkları önünde makine arızası yaşayan 11 metre uzunluğundaki tekne, içinde bulunan 3 kişiyle birlikte Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen KIYEM-6 hızlı tahlisiye botu, sürüklenen tekneyi emniyetle Turgutreis'teki bir marinaya yanaştırdı.

30.04.2024 15:51
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Bodrum açıklarında içinde 3 kişi bulunan 11 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bodrum Akyarlar Paşa Kayalıkları önünde içinde 3 kişi bulunan ve 11 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 14 metre uzunluğundaki tekne Turgutreis'teki özel bir marinaya emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum Açıklarında Arızalanan Tekne Kıyı Emniyet Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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