Bodrum'da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı - Son Dakika
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Bodrum'da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Bodrum\'da 15 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Botu tarafından yapılan operasyonda, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda yasadışı geçişe organizatörlük ettiği suçlamasıyla 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

09.02.2024 14:04
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmen kurtarılırken, olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-114) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca can salı içerisine bindirilip Türk Karasularına geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler arasında yasadışı geçişe organizatörlük ettiği suçlamasıyla 1 kişi gözaltına alındı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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