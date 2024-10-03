Bodrum'da 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum\'da 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bodrum açıklarında 20'si çocuk toplam 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

03.10.2024 13:03
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 20'si çocuk 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-19) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 17 düzensiz göçmen ile beraberinde 20 çocuk yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da 37 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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