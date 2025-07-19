Bodrum\'da 37 Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 17'si çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Olayda 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından lastik bot içerisindeki 20 düzensiz göçmen ile beraberinde 17 çocuk kurtarıldı. Bottaki 2 kişi, göçmen kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alındı. - MUĞLA