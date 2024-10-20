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Bodrum'da alkollü sürücü motosikletliye çarptı böyle kaçtı: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece yarısı meydana gelen feci kazada, alkollü bir sürücünün çarptığı motosiklet sürücüsü Kadir Kanmaz yaşamını yitirdi.

Kaza, Bodrum- Turgutreis yolu İslamhaneleri mevkiinde saat 00.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre T.K.'nin kullandığı 09 LZ 917 plakalı otomobil, sağ şeritte seyir halinde olan Kadir Kanmaz yönetimindeki 48 LY 158 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. Otomobil ise kontrolden çıkarak yol kenarında karaya çekilmiş bir tekneye çarptı. Kazanın ardından hızla olay yerinden kaçan sürücünün o anları ise bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, emekli itfaiyeci olduğu öğrenilen Kadir Kanmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından Kanmaz'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Jandarma ekiplerinin hızlı takibi sonucunda kaçan sürücü T.K. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde, sürücünün 160 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.