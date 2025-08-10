Bodrum\'da Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makine arızası yapan ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Başak Cennet Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum'a emniyetle demirletildi. - MUĞLA
