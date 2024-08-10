Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 10 çocuk dahil 32 kişi yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 10 çocuk dahil 32 kişi yakalandı

Bodrum\'da düzensiz göçmen operasyonu: 10 çocuk dahil 32 kişi yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve aralarında 10 çocuğun bulunduğu 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla yakalandı.

10.08.2024 12:27
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve aralarında 10 çocuğun bulunduğu 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı saat 05.00 sularında Bodrum açıklarında kaçak göçmenlerin bulunduğuna dair bir ihbar aldı. İhbarın ardından hızla harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede geniş çaplı bir arama başlattı. Kısa süre içinde denizde tespit edilen lastik botta, yurt dışına çıkmaya çalışan düzensiz göçmenler olduğu belirlendi.

Denizde zorlu müdahale

Ekipler, deniz şartlarına rağmen dikkatli ve titiz bir operasyonla, bot içinde sıkışık halde bulunan düzensiz göçmenleri güvenli bir şekilde tahliye etti. Yakalanan düzensiz göçmenlerin arasında 10 çocuğun bulunduğu ve düzensiz göçmenlerin çeşitli ülkelerden geldikleri öğrenildi. Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenlerin sağlık durumlarını kontrol ettikten sonra, güvenli bir şekilde Bodrum limanına sevk etti.

İl Göç İdaresi'ne teslim edildiler

Kıyıya çıkarılan 32 kaçak düzensiz göçmen, gerekli işlemlerin yapılması için Bodrum İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Düzensiz göçmenlerin burada kimlik tespitleri yapılarak, yasal süreçlerin başlatıldığı kaydedildi. Ayrıca, düzensiz göçmenlerin denizde karşılaştıkları riskler ve yasa dışı geçişlerin tehlikeleri konusunda bilgilendirildikleri belirtildi.

Yasa dışı geçişlere karşı mücadele devam ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, yasa dışı göç girişimlerine karşı denetimlerin ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Özellikle yaz aylarında artan kaçak geçiş girişimlerine karşı Bodrum açıklarında güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde insan kaçakçılığına karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini ve bu tür olayların önüne geçmek için sürekli olarak sahada olacaklarını bildirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu: 10 çocuk dahil 32 kişi yakalandı - Son Dakika

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