Bodrum'da Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçılar Yakalandı - Son Dakika
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Bodrum'da Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçılar Yakalandı

Bodrum\'da Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçılar Yakalandı

Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen ve 5 kaçakçı şüphelisi yakalandı, işlemler sürüyor.

10.04.2025 14:10
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen yelkenli tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak yapılan takip neticesinde karada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçılar Yakalandı - Son Dakika

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