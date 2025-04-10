Bodrum\'da Düzensiz Göçmenler ve Kaçakçılar Yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 6 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bodrum açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler olabileceği değerlendirilen yelkenli tekne olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları (KB-35, KB-114) bölgeye hareket etti. Ekipler tarafından yelkenli tekne içerisinde tespit edilen 6 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olay ile bağlantılı olarak yapılan takip neticesinde karada 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlere başlandı. - MUĞLA