Bodrum’da Düzensiz Göçmenlerin Kurtarılması - Son Dakika
17.04.2026 21:19
Bodrum açıklarında batan lastik botta 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, bir kaçakçı yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot su alarak batma tehlikesi geçirdi. Olayda 5'i deniz yüzeyinde olmak üzere toplam 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik bot, su alarak batma tehlikesi geçirdi. Düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik unsurları tarafından başlatılan arama kurtarma faaliyetleri neticesinde fiber karinalı lastik bot içerisinden 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca deniz yüzeyinden 5 düzensiz göçmen de sağ olarak kurtarıldı. Bota alınan 4'ü çocuk 30 kişi limana getirildi. Olayda 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili adli işlem başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Göçmen, Bodrum, Muğla, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı Yaylada bulunan çifte cesedin ardından altın çıktı
Emlak Katılım, Papara’yı satın aldı Emlak Katılım, Papara'yı satın aldı
Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede Tunceli Adliyesi önünde Gülistan Doku’nun ailesi ile şüpheli yakınları arasında arbede
7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı, 3 büyükelçi merkeze alındı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
SGK’ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak SGK'ye 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alınacak

21:04
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
20:39
Trump’tan Netanyahu’ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
Trump'tan Netanyahu'ya rest üstüne rest: Buna izin vermeyeceğim
20:36
3. Lig’de “çıkan son takım ve düşecek 5 ekip“ belli oluyor
3. Lig'de "çıkan son takım ve düşecek 5 ekip" belli oluyor
19:51
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı
19:12
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
19:01
Canlı anlatım: Kadıköy’de büyük şok
Canlı anlatım: Kadıköy'de büyük şok
Advertisement
