Bodrum'da Ekmek Bıçağıyla Saldırı - Son Dakika
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Bodrum'da Ekmek Bıçağıyla Saldırı

Bodrum\'da Ekmek Bıçağıyla Saldırı
22.06.2026 20:31
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Bodrum Sanayi Sitesi'nde B.Y. adlı kişi kavga sonrası esnafa ekmek bıçağıyla saldırdı, etkisiz hale getirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sanayi Sitesi'nde kavgaya karıştıktan sonra çevredeki esnaflara ekmek bıçağıyla saldıran şahıs, sanayi esnafı tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Sanayi Sitesi'ne hafif ticari araçla gelen B.Y. adlı şahıs, önce eski zabıta amiri olduğu öğrenilen sanayi esnafıyla bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Diğer esnaflar araya girerek kavgayı ayırdı. Olaya müdahale eden esnafa kızan B.Y., bir süre sonra aracıyla süratli bir şekilde tekrar olay yerine geldi. Bir reklam işletmesine bıçakla girmeye çalışan saldırganı fark eden esnaf, kapıyı kapatarak kurtuldu. B.Y., bu kez yandaki işletmeye girip bıçakla saldırıda bulunmaya çalıştı. Kepengi kapatan işletme çalışanları, demir sopalarla kendilerini kurtarmak için çabaladı. Sopa ile saldırganın koluna vuran esnaf, daha sonra bıçağı alıp saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbarın ardından polis ekipleri olay yerine geldi. Kolundan yaralanan B.Y. ambulansla hastaneye kaldırılırken, B.Y.'nin 2.7 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Bodrum, Kavga, Ekmek, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da Ekmek Bıçağıyla Saldırı - Son Dakika

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