Bodrum\'da hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine ceza yağdı

Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçede 15 Ekim'de inşaat yasağının sona ermesinin ardından yarımada genelinde inşaat faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gölköy Kavşağı'nda yük taşıyan kamyonlara ve beton mikserlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde yük taşıyan kamyonlarda branda kontrolü yapılırken, sürücülere yönelik kemer başta olmak üzere birçok kontrol yapıldı.

Yapılan uygulamalarda son iki ayda 500'den fazla yük taşıyan kamyon ve beton mikserine yaklaşık 3 milyon lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.