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Bodrum'da hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine ceza yağdı - Son Dakika
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Bodrum'da hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine ceza yağdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son iki ayda 500'den fazla sürücüye yaklaşık 3 milyon TL cezai işlem uygulandı. İnşaat çalışmalarının hızlanmasıyla birlikte trafikteki hafriyat kamyonu ve beton mikserlerinin sayısında önemli bir artış yaşandı.

Bodrum\'da hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine ceza yağdı
12.12.2023 - 13:58,  Güncelleme: 14:05
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Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, hafriyat kamyonları ve beton mikserlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

İlçede 15 Ekim'de inşaat yasağının sona ermesinin ardından yarımada genelinde inşaat faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gölköy Kavşağı'nda yük taşıyan kamyonlara ve beton mikserlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Denetimlerde yük taşıyan kamyonlarda branda kontrolü yapılırken, sürücülere yönelik kemer başta olmak üzere birçok kontrol yapıldı.

Yapılan uygulamalarda son iki ayda 500'den fazla yük taşıyan kamyon ve beton mikserine yaklaşık 3 milyon lira cezai işlem uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine ceza yağdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da hafriyat kamyonlarına ve beton mikserlerine ceza yağdı - Son Dakika
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