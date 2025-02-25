Bodrum'da Hayatını Kaybeden Hasan Tabak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Bodrum'da Hayatını Kaybeden Hasan Tabak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bodrum\'da Hayatını Kaybeden Hasan Tabak Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden 36 yaşındaki Hasan Tabak, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Hem yetim hem öksüz olan Tabak, yaşamı boyunca birçok zorlukla mücadele etti.

25.02.2025 15:14  Güncelleme: 15:19
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 yaşında geçirdiği kaza sonrası yüzde 70 engelli kalan Hasan Tabak, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken Tabak, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis-Gümüşlük yolunda seyreden 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre karşı yönden gelen araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç, yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Hasan Tabak'a (36) arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Tabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hem yetim hem öksüzdü

6 aylıkken annesini kaybeden ve 9 yaşında geçirdiği trafik kazasıyla engelli kalan Tabak, daha sonra babasını da kaybetti. 80 yaşındaki babaannesiyle yaşayan Tabak, geçtiğimiz aylarda babaannesinin de vefat etmesiyle tek başına kalmıştı. Hem yoksullukla hem de ailesizliğin getirdiği zorluklarla mücadele eden Tabak'ın ölümü Bodrum'u yasa boğdu.

Bodrum Sağlık Vakfı'nda seramik eğitimi alan Hasan Tabak, uzun yıllar boyunca vakıfta kendine bir aile buldu. Cenazesi, önce seramik atölyesinin önüne, ardından da tek başına yaşadığı evin önüne getirildi.

Tabak için düzenlenen cenaze törenine Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, vakıf yöneticileri, arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Koyu bir Beşiktaş taraftarı olan Tabak'ın tabutuna Beşiktaş bayrağı örtüldü. Hayatı boyunca birçok zorlukla mücadele eden Tabak, gözyaşları içinde Gümüşlük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bodrum Sağlık Vakfı Başkanı Numan Balaban, "Hasan bizim için çok özel bir öğrenciydi. Seramik ustasıydı ve burada kendine bir aile buldu. Onu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hasan'ımızı kalbimizde yaşatacağız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Hayatını Kaybeden Hasan Tabak Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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