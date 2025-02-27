Bodrum'da Köpek Havlaması Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
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Bodrum'da Köpek Havlaması Kazaya Neden Oldu

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Bodrum'da köpeğin havlamasıyla panicleyen adam çöp kamyonunun altında kaldı, yaralandı.

27.02.2025 13:21
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Bodrum'da köpeğin havlamasına irkildi, çöp kamyonunun altında kaldı: O anlar kamerada

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde köpeğin havlamasından irkilen adam panikleyerek yola fırlayınca çöp kamyonunun altında kalarak yaralanırken, meydana gelen trafik kazası güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında İslamhaneleri Mahallesi Turgutreis- Milas karayolunda yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Şahin Atiz, bir bahçedeki köpeğin aniden havlamasıyla panikleyerek yola fırladı. Bu sırada O.A. yönetimindeki 07 BZJ 453 plakalı çöp kamyonu hızla ilerlerken Atiz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Atiz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, özel hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü O.A. ise ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da Köpek Havlaması Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

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