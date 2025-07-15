Bodrum\'da Lüks Motoryat Kayalıklara Çarptı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kayalıklara çarpan 39 metre boyundaki motoryatı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Aspat Kalesi açıklarında seyreden Monte Carlo isimli 39 metre boyundaki lüks motoryat, Köcek Sığlığı olarak bilinen kayalıklara çarptı. Çarpma sonucu ön kısmı kayalıkların üzerine çıkan motoryattaki 7 kişi, ekiplerce tahliye edildi. Hasar alan yat için Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yat, kurtarıldıktan sonra tamir için tersaneye çekilecek. - MUĞLA