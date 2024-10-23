Bodrum\'da Lüks Tekne Yardım Çağrısı Yaptı

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 4 kişi bulunan 30 metre boyundaki tekne makine arızası yapınca yardım çağrısında bulundu.

Bodrum Karaada açıklarında seyreden ve içerisinde 4 kişi bulunan 30 metre boyundaki lüks tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası bölgede bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu çağrı yapılan bölgeye ulaştı. Açık denizde sürüklenen 30 metre boyundaki tekne bota yedeklenerek Bodrum'a emniyetle demirledi. - MUĞLA