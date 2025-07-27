Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis açıklarında makine arızası yapan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Akyarlar açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 8,5 metre boyundaki tekne, KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenerek Bodrum Gümbet'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Bodrum'da Makine Arızası Yapan Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?