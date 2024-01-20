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Bodrum'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Bodrum'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen kazada Ayşegül Baloğlu hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası görüntülerinde hafif ticari aracın karşı şeride geçip motosiklete çarptığı ve motosikleti ezdiği görülüyor.

Bodrum\'da meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
20.01.2024 - 13:57,
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 22 yaşındaki Ayşegül Baloğlu'nun hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gece saatlerinde Bodrum-Yalıkavak yolunda meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre, Bodrum istikametine giden 48 ANY 363 plakalı hafif ticari araç, Yakaköy Türkmen Mahallesi yol ayrımında karşı istikametten gelen 48 AOY 737 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cüneyt Yıldız (26) yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı Ayşegül Baloğlu (22) hayatını kaybetti. 1.36 promil alkollü olduğu belirlenen hafif ticari araç sürücüsü B.D., gözaltına alındı. Kazada yaralanan Cüneyt Yıldız'ın tedavisinin Muğla'da devam ettiği öğrenildi. Ayşegül Baloğlu'nun cenazesi, defnedilmek üzere Denizli'nin Tavas ilçesine gönderildi.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde hafif ticari aracın, karşı şeride geçip motosiklete çarpıp daha sonra motosikleti ezdiği görülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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