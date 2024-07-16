Bodrum'da minibüs yangını: Korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
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Bodrum'da minibüs yangını: Korku dolu anlar yaşandı

Bodrum\'da minibüs yangını: Korku dolu anlar yaşandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, korku dolu dakikaların yaşanmasına neden oldu. Minibüs tamamen yanarak metal yığınına döndü. Yangın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Minibüsün sürücüsü ve içerisindeki yolcular araçtan inip uzaklaşırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.

16.07.2024 20:14
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki minibüste çıkan yangın, korku dolu dakikaların yaşanmasına neden olurken tamamen yanan minibüs metal yığınına döndü.

Yangın, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan özel bir firmaya ait servis minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Minibüsünün sürücüsü ve içerisinde yolcu olarak bulunan birkaç kişi araçtan inip uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Kısa sürede olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürüldü. Olayda ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, metal yığınına dönen minibüs kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bodrum'da minibüs yangını: Korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika

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