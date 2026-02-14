Boş araziye moloz döktü, 50 bin TL ceza yedi - Son Dakika
Boş araziye moloz döktü, 50 bin TL ceza yedi

14.02.2026 20:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde boş bir araziye moloz döken şahıs, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişiye 50 bin TL ceza uygulandı ve adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Zeyyad Mandalinci Caddesi'ne üç tekerli motosikletle gelen şahıs, çöp konteynerleri arka kısmındaki arazide durdu. Motosikletinden inen şüpheli, kasadaki çuvallar dolusu atık ve molozu araziye attı. Daha sonra motosiklete binip bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar bölgeye gelen şahıs, ikinci kez atık ve moloz döküp gitti. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şahsı belirlemek için çalışma başlattı.

"Sosyal medya yorumlarından tespit edildi"

Olayla ilgili sosyal medya paylaşımlarını da takibe alan ekipler, E.B. adlı şahsın diğer kullanıcılarla tartışmaya girip tehdide varan yazışmalar yaptığını tespit etti. Şahsın kimliğini ve adresini tespit eden ekipler, gözaltına aldı. Turgutreis Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen şahsa 50 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca diğer sosyal medya kullanıcılarını tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında adli soruşturma başlatıldı. Araziye dökülen atıklar ise Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplandı. - MUĞLA

