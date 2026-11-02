Bodrum'da sağanak 9 mahallede su baskınına yol açtı, bir otomobil denize sürüklendi - Son Dakika
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Bodrum'da sağanak 9 mahallede su baskınına yol açtı, bir otomobil denize sürüklendi

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Bodrum\'da sağanak 9 mahallede su baskınına yol açtı, bir otomobil denize sürüklendi
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Bodrum'da gece boyunca etkili olan sağanak, 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerinde toplam 20 noktada su baskınına neden oldu. Mazı Mahallesi'nde dere sularına kapılan bir otomobil denize sürüklenirken bölgede itfaiye, BAK, AFAD ve gönüllü ekiplerin kurtarma çalışması başlatıldı.

Bodrum'da etkili olan sağanak yağış, ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca şiddetini artıran yağış nedeniyle 9 mahallede 20 noktada su baskını yaşanırken, Mazı Mahallesi'nde bir otomobil yükselen dere sularına kapılarak denize sürüklendi.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak yağış uyarısının ardından Bodrum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağış, gece boyunca etkisini artırdı. Özellikle Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı mahallelerinde cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Şiddetli yağış nedeniyle 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yeri olmak üzere toplam 20 noktada su baskını meydana geldi. Yollarda biriken sular nedeniyle bazı bölgelerde trafik aksarken, ekiplerin müdahalesiyle kapanan güzergahlar yeniden ulaşıma açıldı.

Mazı Mahallesi'nde ise yağışın etkisiyle Hurna Deresi'nin debisi yükseldi. Taşkın sularına kapılan bir otomobil denize sürüklendi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler sevk edildi. Bölgede kurtarma çalışması başlatıldı. Yalıkavak Mahallesi'nde de şiddetli yağış nedeniyle bir istinat duvarı çöktü.

Bodrum'da metrekareye 46 kilogram yağış düşerken, Meteoroloji yetkilileri bölgede özellikle öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın yeniden etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Kaynak: İHA
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