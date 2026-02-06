Bodrum\'da sağanak yağışın bilançosu: "101 ev, 8 iş yerinde su baskını yaşandı"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, gece boyunca etkili olurken, 101 ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe genelinde hayat durma noktasına geldi; cadde ve sokaklar göle döndü. Konacık-Bitez güzergahında sel sularının yolu kapatmasıyla çok sayıda araç mahsur kaldı ve ulaşım tamamen durdu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi ve Bergamut Caddesi'nde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve bahçe sular altında kaldı. Aynı mahallede bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Ortakent, Torba, Yalıkavak, Çamlık, Kızılağaç ve Gümüşlük mahallelerinde ise sel sularının yollara taşıdığı taş ve kum birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Gümüşlük Mahallesi'nde yolun çökmesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte selin boyutu netleşti. Bitez Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde 101 ev ve 8 iş yerini su bastı; çok sayıda bahçe kullanılamaz hale geldi. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düşerken, mahsur kalan 9 vatandaş ve 4 araç ekipler tarafından kurtarıldı.

Bodrum Belediyesine bağlı afet ve temizlik ekipleri; su basan ev, iş yeri ve bahçelerde tahliye çalışmalarına başladı. Sahil kesiminde kaldırım taşlarının yerinden oynadığı gözlemlenirken, ilçe genelindeki temizlik ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, gece boyunca sahada yoğun bir mücadele verildiğini belirterek şunları söyledi: "Bodrum dün itibarıyla yoğun yağış altında kaldı. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü; Bitez bölgemizde bu rakam daha da yüksekti. 132 personel ve 60 araçla gece boyunca sahadaydık. Kurtarma timlerimiz aralıksız görev yaptı. Toplamda 109 ev ve iş yerimiz su baskınına uğradı. Zarar gören alanlarda su tahliye ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vali Akbıyık: "Vatandaşımızın yanındayız"

Muğla Valisi İdris Akbıyık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanmıştır. İlk andan itibaren 351 araç, 60 iş makinesi, 99 motopomp, 36 dalgıç pompa ve 748 personel ile sahadayız. Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA