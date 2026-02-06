Bodrum'da sağanak yağışın bilançosu: "101 ev, 8 iş yerinde su baskını yaşandı" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Bodrum'da sağanak yağışın bilançosu: "101 ev, 8 iş yerinde su baskını yaşandı"

Bodrum\'da sağanak yağışın bilançosu: "101 ev, 8 iş yerinde su baskını yaşandı"
06.02.2026 12:33  Güncelleme: 12:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, 101 ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı, temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün uyarısının ardından Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanak, gece boyunca etkili olurken, 101 ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Akşam saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde şiddetini artıran yağış nedeniyle ilçe genelinde hayat durma noktasına geldi; cadde ve sokaklar göle döndü. Konacık-Bitez güzergahında sel sularının yolu kapatmasıyla çok sayıda araç mahsur kaldı ve ulaşım tamamen durdu. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla mahsur kalan vatandaşlar tahliye edilirken, yol kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı. Bitez Mahallesi Şah Caddesi ve Bergamut Caddesi'nde derelerin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve bahçe sular altında kaldı. Aynı mahallede bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Ortakent, Torba, Yalıkavak, Çamlık, Kızılağaç ve Gümüşlük mahallelerinde ise sel sularının yollara taşıdığı taş ve kum birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Gümüşlük Mahallesi'nde yolun çökmesi üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte selin boyutu netleşti. Bitez Mahallesi başta olmak üzere ilçe genelinde 101 ev ve 8 iş yerini su bastı; çok sayıda bahçe kullanılamaz hale geldi. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düşerken, mahsur kalan 9 vatandaş ve 4 araç ekipler tarafından kurtarıldı.

Bodrum Belediyesine bağlı afet ve temizlik ekipleri; su basan ev, iş yeri ve bahçelerde tahliye çalışmalarına başladı. Sahil kesiminde kaldırım taşlarının yerinden oynadığı gözlemlenirken, ilçe genelindeki temizlik ve onarım çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Özsert, gece boyunca sahada yoğun bir mücadele verildiğini belirterek şunları söyledi: "Bodrum dün itibarıyla yoğun yağış altında kaldı. Metrekareye yaklaşık 65 kilogram yağış düştü; Bitez bölgemizde bu rakam daha da yüksekti. 132 personel ve 60 araçla gece boyunca sahadaydık. Kurtarma timlerimiz aralıksız görev yaptı. Toplamda 109 ev ve iş yerimiz su baskınına uğradı. Zarar gören alanlarda su tahliye ve temizlik çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Vali Akbıyık: "Vatandaşımızın yanındayız"

Muğla Valisi İdris Akbıyık da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris ve Bodrum başta olmak üzere il genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları yaşanmıştır. İlk andan itibaren 351 araç, 60 iş makinesi, 99 motopomp, 36 dalgıç pompa ve 748 personel ile sahadayız. Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, su baskını, 3. Sayfa, Bodrum, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da sağanak yağışın bilançosu: '101 ev, 8 iş yerinde su baskını yaşandı' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Aziz İhsan Aktaş“ davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi "Aziz İhsan Aktaş" davasında 3 sanığın tahliyesi talep edildi
Bu acıya yürek dayanmaz 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı Bu acıya yürek dayanmaz! 7 yaşındaki kızının tabutunu güçlükle taşıdı
Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu Yoldan geçen vatandaş fark etti, çalışmalar hemen durduruldu
Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis Belediye başkanı ve korumasını öldüren sanığa biri ağırlaştırılmış 2 müebbet ve 43 yıl hapis
5-1’lik maça Burak Yılmaz’ın verdiği tepki damga vurdu 5-1'lik maça Burak Yılmaz'ın verdiği tepki damga vurdu
Abdullah Avcı’nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim Abdullah Avcı'nın içinde kalan büyük ukde: Onları şampiyon yapmak isterdim

12:59
Yeni transferlerden ikisi yok İşte Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
Yeni transferlerden ikisi yok! İşte Fenerbahçe'de UEFA Avrupa Ligi kadrosu
12:30
Thodex davasında karar günü Tutuklu sanık kalmadı
Thodex davasında karar günü! Tutuklu sanık kalmadı
11:39
Soruşturma derinleşiyor Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Ebru Arman ve Heves Güzel gözaltında
11:38
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
6 Şubat depremlerinden yeni görüntü
11:32
Beşiktaş maçında acı kayıp Genç Harda’yı ölüme götüren anlar kamerada
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 13:15:53. #7.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da sağanak yağışın bilançosu: "101 ev, 8 iş yerinde su baskını yaşandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.