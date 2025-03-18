Bodrum\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Turgutreis Mahallesi'nde B.A., Ş.C. ve N.G. isimli şahısların ikametlerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 65 gram bonzai, 35 gram metamfetamin, 7 gram kokain, 5 gram skunk ve 1 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 12 şişe bandrolsüz içki, 83 bin TL nakit para ve 8 cep telefonu bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı. - MUĞLA