Bodrum ve Marmaris açıklarında ticari yatlarda rahatsızlanan iki kişi tahliye edildi - Son Dakika
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Bodrum ve Marmaris açıklarında ticari yatlarda rahatsızlanan iki kişi tahliye edildi

Bodrum ve Marmaris açıklarında ticari yatlarda rahatsızlanan iki kişi tahliye edildi
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Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri açıklarında seyreden ticari yatlarda rahatsızlanan iki vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden tahliye edilerek kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum Marmaris ilçesi açıklarında seyreden ticari yatlarda rahatsızlanan iki vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildi.

Marmaris ve Bodrum açıklarında seyreden ticari yatlarda iki vatandaşın rahatsızlanması üzerine yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı üzerine bölgede seyreden Sahil Güvenlik botları rahatsızlanan vatandaşları sahil güvenlik botuna alarak kıyıda bekleyen 112 acil sağlık ekibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

112 Acil Sağlık, Sahil Güvenlik, Marmaris, 3. Sayfa, Bodrum, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bodrum ve Marmaris açıklarında ticari yatlarda rahatsızlanan iki kişi tahliye edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrum ve Marmaris açıklarında ticari yatlarda rahatsızlanan iki kişi tahliye edildi - Son Dakika
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