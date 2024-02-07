Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adliye katibi hayatını kaybetti

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boğaz ağrısı şikayeti ile gittiği özel hastanede, iddiaya göre verilen serum sonrası kalbi duran adliye katibi hayatını kaybetti. Genç katip için adliye önünde tören düzenlendi.

Oğuzhan Kalaycı

BOĞAZ AĞRISI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Karadeniz Ereğlisi Adliyesi'nde katip olarak görev yapan Oğuzhan Kalaycı (30), iddialara göre önceki gün boğaz ağrısı şikayeti ile özel bir hastaneye gitti ve burada kendisine serum verildi. Serum sonrası kalbi duran Kalaycı, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hayatını kaybeden Kalaycı'nın kesin ölüm sebebi ile ilgili açıklama yapılmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Oğuzhan Kalaycı için adliye önünde tören düzenlendi. Törene Karadeniz Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Akın Çetin, Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, avukat ve adliye personeli de katıldı. Kalaycı'nın cenazesinin memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde yarın toprağa verileceği öğrenildi.