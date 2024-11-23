Boğaz\'da Geminin Tehlikeli Anları

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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar kamerada: Akıntıya kapılan gemi, kaptanın manevrasıyla son anda kurtuldu

İSTANBUL - İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi Beykoz açıklarında akıntıya kapıldı. Bir süre sürüklenen ve kıyıya çarpmadan önce gemi kaptanının yaptığı manevra ile kurtulan gemideki korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Beykoz açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki 'Kıran America' isimli gemi sürüklenmeye başladı. Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenen gemi ise gemi kaptanının yaptığı manevra ile son anda kıyıya vurmadan kurtarıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde İstanbul Boğazı'nda etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle geminin Beykoz açıklarından kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor. Gemi kaptanının manevrası ile kıyıya çarpmadan son anda geminin kurtarıldığı görülüyor.