Boğulan Kuzenler Yan Yana Defnedildi - Son Dakika
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Boğulan Kuzenler Yan Yana Defnedildi

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Boğularak ölen kuzenler yan yana toprağa verildi Manisa'da su birikintisine düşerek ölen 2 kuzen dualar ve gözyaşlarıyla yan yana ebediyete uğurlandı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün özel bir mermer ocağındaki çukurda biriken suda boğulan kuzenler göz yaşları arasında toprağa verildi.

20.01.2025 16:57  Güncelleme: 17:02
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Boğularak ölen kuzenler yan yana toprağa verildi

Manisa'da su birikintisine düşerek ölen 2 kuzen dualar ve gözyaşlarıyla yan yana ebediyete uğurlandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün özel bir mermer ocağındaki çukurda biriken suda boğulan kuzenler göz yaşları arasında toprağa verildi. İki kuzenin dedesi Hanifi Kaya ise cenaze boyunca tabuların başından ayrılmadı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün 12 yaşındaki Yusuf Eyüp Kaya ve 15 yaşındaki Kadir Kaya isimli iki kuzen bisiklet sürmek için gittikleri mermer ocağı sahasında oluşan çukurda biriken suda boğularak hayatlarını kaybetti. Cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen iki kuzenin cenazeleri bugün ailelerine teslim edildi.

İzmir Adli tıptan ailelerine teslim edilen cenazeler önce Alaşehir Büyükşehir Gasilhanesine getirildi. Buradan Caberburhan Mahallesine götürülen kuzenler evlerinden helallik alındıktan sonra kalınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Caberburhan Mahallesi Meydanında kılınan cenaze namazını Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek kıldırdı.

Cenaze namazına Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan yardımcısı Erol Kacar, Alaşehir İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yalçın Gürenci, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün, aileler ve sevenleri katıldı.

Dede tabutun başından ayrılmadı

Kuzenlerin dedesi olan Hanifi Kaya cenaze namazında tabutların başına oturarak, hiç ayrılmadı. Dede Kaya cenaze namazından sonra zorla ayağa kalkabildi.

Mezarları yan yana

İki kuzen Caberburhan Mahallesi Mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kuzenler Yusuf Eyüp Kaya'nın Caberburhan Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi, Kadir Kaya'nın da Alaşehir Şehit Evren Kara Endüstri Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Boğulan Kuzenler Yan Yana Defnedildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Boğulan Kuzenler Yan Yana Defnedildi - Son Dakika

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