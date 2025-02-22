Boks Sporcusu Toruna 5 Yıl 10 Ay Hapis

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Konya'da yanında kaldığı 68 yaşındaki dedesini bıçaklayarak yaralayan ve yakalanınca kendini görüntüleyen gazetecilere boks hareketi yapan boks sporcusu kızın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, zanlıyı 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 22 Ağustos 2023 tarihinde gece saat 02.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Karacabaşveli Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olay tarihinde 14 yaşında olan H.A., olaydan 2 gün önce annesi tarafından bir süre kalması için dedesi İdris A.'nın (68) yanına bırakıldı. H.A., gece saatlerinde evde bulunan ekmek bıçağı ile dedesi İdris A.'yı bıçakla yaralayarak evden kaçtı. İdris A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. 8 yıldır boks eğitimi aldığı öğrenilen şüpheli H.A., Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüpheli torun, sağlık raporu için getirildiği Konya Numune Hastanesinde, kendini görüntüleyen gazetecilerin "neden yaptın" sorusuna, boks hareketi yaparak "Al bu yüzden yaptım, boks da yapayım mı sana" diye cevap verdi. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, "İsteyerek yapmadım, farkında değildim" dediği öğrenildi.

5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı

Şüpheli torun H.A. olay sonrası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmada H.A. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Dede İdris A. yargılama aşamasında torunundan şikayetçi olmadığını söylerken, H.A. tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Devam eden davada torun H.A., son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, H.A.'yı 'üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan olay tarihinde yaşının küçük olması ve 'iyi hal' indirimi de uygulayıp 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. - KONYA