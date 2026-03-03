İçişleri Bakanlığı: "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2.

03.03.2026 08:50
İçişleri Bakanlığı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı: "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 'İcbar Suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 2 Mart 2026 tarih ve 2026/48 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. " - ANKARA

