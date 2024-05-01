Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Bolu\'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı. KESK, Eğitim-Sen, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, CHP, Türkiye Komünist Partisi, Bolu Halk Evi, SES, TMMOB ve EMEP'in katılımıyla gerçekleştirilen kutlama ve yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda başladı ve Kent Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş esnasında çeşitli sloganlar atıldı ve basın açıklaması yapıldı. Polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

01.05.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı.

Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çerçevesinde KESK, Eğitim-Sen, Türkiye İşçi Partisi, SOL Parti, CHP, Türkiye Komünist Partisi, Bolu Halk Evi, SES, TMMOB ve EMEP'in katılımıyla kutlama ve yürüyüş gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'nda başlayan yürüyüş, İzzet Baysal Caddesi üzerinde devam etti. Yürüyüş esnasında çeşitli sloganlar da atıldı. Siyasilerin de yer aldığı yürüyüş, sorunsuz şekilde Kent Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşün ardından Kent Meydanı'nda 1 Mayıs için ayrılan özel alanda basın açıklaması yapıldı. Polis ekipleri geniş güvenlik önemleri aldı. - BOLU

Kaynak: İHA

İşçi Partisi, Sol Parti, Demokrasi, Türkiye, 1 Mayıs, Bolu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:38:48. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement