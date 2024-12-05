Bolu'da 512 Güvenlik Kamerası ile 24/7 İzleme - Son Dakika
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Bolu'da 512 Güvenlik Kamerası ile 24/7 İzleme

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Bolu'da 170 noktada 512 kamera ile güvenlik sağlanıyor, telsizle anında müdahale ediliyor.

05.12.2024 12:50
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Bolu'da polisten habersiz kuş uçmuyor: 170 noktada 512 kamera

BOLU - Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), kent genelinde 170 noktada bulunan 512 kamera ile 7 gün 24 saat kesintisiz güvenlik sağlıyor. Şube Müdürü Komiser Şefik Tekin, "Olay anında telsiz aracılığıyla ekiplere bilgi verilerek anında müdahale ediliyor" dedi.

Bolu'da KGYS, 2010 yılında 30 noktada 30 kamera ile hizmet vermeye başlamıştı. 2024 itibariyle sistem 170 noktada 512 kameraya ulaştı. İl merkezi ve ilçelerde toplam 442 KGYS ve 70 Plaka Tanıma Sistemi kamerası bulunuyor. Bu kameralarla şehir, polis ekipleri tarafından titizlikle izleniyor. Olumsuz durumlarda, haber merkezindeki polisler telsizle sahadaki ekiplere anında bilgi vererek müdahaleyi sağlıyor.

30 noktadan, 170 noktaya ulaşıldı

Şube Müdürü Şefik Tekin, sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi:

"Bolu il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere kent güvenlik yönetim sistemimiz 2010 yılında 30 noktada 30 kamerayla faaliyete başlamış, şu an itibariyle 170 noktada 512 kamerayla halkımızın huzuru ve asayişin temini için hizmet vermektedir. Noktalarımızın sayıları, çalışmamızın gelişmesiyle birlikte gün geçtikçe artmaktadır"

"Telsiz marifetiyle ekiplere bilgi veriliyor"

Haber merkezine düşen ihbarların telsiz marifetiyle sahadaki ekiplere bildirildiğini belirten Müdür Tekin, "Türkiye genelinde bildiğiniz gibi 112 acil çağrı merkezleri kuruldu. Herhangi bir olay olduğunda vatandaşlarımız 112 acil ihbar hattını arayarak, olayı biz görevlilere veya ilgili kurumlara bildiriyor. Örneğin, bir trafik kazası meydana geldiğinde vatandaş 112'yi aradığında, 112'deki arkadaşlar ihbarı alıp değerlendirerek ilgili kurumlara yönlendirir. Burada emniyeti ilgilendiren bir konu olduğunda, 112'deki ihbar bizim haber merkezimize düşer. Buradaki personelimiz, hemen KGYS görüntülerimizden olayın olduğu yere odaklanarak, sahadaki ekiplere telsiz marifetiyle olayı bildirerek, müdahale eder" dedi.

"Görüntüler depolanıp, gerektiğinde izlenmektedir"

Tekin, merkezdeki ekiplerin 7/24 görev başında olduğuna dikkat çekerek, "Haber merkezimizde görevli personeller, 24 saat boyunca haftanın 7 günü KGYS kameralarından tüm ilimizi izleyerek şüpheli durumlarda sahadaki ekiplerimize bilgi verir. Tüm önemli noktalarda, her yerde KGYS noktalarımız bulunmaktadır. Şehrimiz her noktadan izlenmektedir. KGYS görüntüleri, depolama merkezimizde bir aya yakın süreyle saklanmaktadır. Gerekli durumlarda bu görüntüler izlenip, müdahaleler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da 512 Güvenlik Kamerası ile 24/7 İzleme - Son Dakika

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