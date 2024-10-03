Bolu\'da Ahşap Evde Baca Yangını, Erken Müdahale ile Önlenildi

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Bolu'da iki katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Yeniçağa ilçesi Gölbaşı köyünde iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hane sahipleri tarafından evin bacasından yükselen yoğun dumanlar fark edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine kısa süre içerisinde Yeniçağa Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından çıkan baca yangınına müdahale edildi. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı ahşap evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi. - BOLU