Bolu\'da Alkollü Adam Gözaltına Alındı

Bolu'da sokak ortasında karısıyla kavga eden ve alkollü olduğu iddia edilen şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Karaçayır Mahallesi Hitit Sokak üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öne sürülen bir şahıs ile eşi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir süre ikna etmeye çalıştıkları şahsı, eşinin şikayetçi olması üzerine polis aracına bindirmek istedi. Bu sırada alkollü şahıs, polis ekiplerine "Ben terörist miyim?" diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili olarak kadın ve şahıs, ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler Polis Karakolu'na götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU