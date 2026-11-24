Bolu'da seyir halindeyken bayılan 65 yaşındaki sürücü, otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Yaralanan sürücü, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İzzet Baysal Mahallesi Tezcan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası olduğu öğrenilen 65 yaşındaki M.Ö., otomobiliyle seyir halindeyken aniden bayıldı. Bayılmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle bahçe duvarına çarptı. Sürücünün araç içerisinde bayıldığını ve otomobilin duvara çarptığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. M.Ö., kalp krizi şüphesiyle İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.