Bolu'da Çakmak Gazı Faciası

22.03.2026 12:38
16 yaşındaki M.M., çakmak gazı soluyarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu'da gece saatlerinde bir araç içerisinde çakmak gazı çektiği öne sürülen 5 arkadaştan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, gece saat saatlerinde Yaka köyü mevkii Çele Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, köy yolu üzerinde bulunan bir araç içerisinde 5 arkadaş çakmak gaz tüpü ile gaz soludu. 16 yaşındaki M.M. gazdan etkilenerek fenalaştı. Arkadaşları tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrolde, M.M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin çakmak gazı soluması neticesinde hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, jandarma olay yeri inceleme ekipleri araçta ve çevresinde detaylı çalışma yaptı. M.M.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Gencin cenazesi, ikindi namazını müteakip Yakabayat köyü Bulutlar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - BOLU

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Çocuk, Bolu, Son Dakika

