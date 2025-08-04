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Bolu'da Doktorlara Soruşturma İzni

Bolu\'da Doktorlara Soruşturma İzni
04.08.2025 15:05
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Bolu'da haksız kazanç iddialarıyla ilgili doktorlara soruşturma izni verildi, valilik kararı kaldırıldı.

Bolu'da, 2 devlet hastanesinde 4 doktorun hastalara uygulanan Hyalüronik Asit ve PRP işlemlerinden haksız kazanç elde etmelerine yönelik olarak yürütülen soruşturmada Bolu Valiliği'nden ismi geçen doktorların "soruşturulmasına izin verilmemesi" kararı çıktı. Savcılığın karara itiraz etmesinin ardından Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi kararın kaldırılmasına hükmetti.

Edinilen bilgiye göre, 2024 yılının haziran ayında Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorlarının ilaç şirketinin piyasaya sürdüğü ilaçları hastaların reçetelerine yazdıkları ve her bir ilaç için mümessilden ilaç parasının yarısını aldıkları iddia edildi.

Her bir kupür için bir kuğu emojisi

Doktorların hastaların reçetelerine yazdıkları ilaçların kupürlerini toplayarak ilaç mümessiline WhatsApp aracılığıyla attıkları, bazı doktorların her bir kupür için kuğu emojisi gönderdikleri ortaya çıktı. Bolu'da ilaç mümessili olarak çalışan T.Ş., ilaç paralarının yarısını aldıkları iddiasıyla doktorlar hakkında 5 Haziran tarihinde Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (SABİM) şikayette bulundu.

4 doktor hakkında soruşturma

Sağlık Bakanlığı da T.Ş.'nin şikayetini İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk etmesinin ardından İzzet Baysal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli ortopedi doktoru U.G. ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli ortopedi doktorları H.K., R.Ö. ve M.T. hakkında soruşturma başlatıldı. Bolu Valiliği tarafından soruşturmanın daha detaylı incelenmesi için Sağlık Bakanlığı'ndan müfettiş talebinde bulundu.

Valilik soruşturmaya izin vermedi

Soruşturmayla ilgili olarak Bolu Valiliği İl İdare Kurulu Müdürlüğü'nün, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finansmanı ücretli olarak uygulanan PRP ve hyalüronik asit tedavilerinde hastane dışından ilaç aldırdığı, hastaları yönlendirmeleri karşılığında maddi menfaat sağlandığı ve kamu zararına neden olduğu" iddialarıyla ilgili karar verildi. Verilen kararda, "30 adet talep edildiği ve stoklara girişinin yapıldığı, bu süreçte ortopedi ve travmatoloji servisi tarafınca tıbbi sarf birimine herhangi bir talep yapılmadığı, ürünün hareket görmemesi ve miat yaklaşması sebebi ile 2023 yılında Bolu Eğitim ve Araştırma Hastanesine çıkışının yapıldığı, söz konusu kitlerin zayi olmadığı bu sebeple kamu zararı oluşmadığı, söz konusu eylemin yalnızca disiplin hükümleri kapsamında değerlendirilebileceği ve Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç şüphesi bulunmadığı anlaşıldığından, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görevli Uzman Doktorlar H.K., R.Ö. ve M.T. ile Bolu İzzet Baysal Fizik ve Tedavi Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Fizik Tedavi Uzmanı Dr. U.G. hakkında soruşturma izni verilmemesine" denildi.

Savcı itiraz etti

Bolu Valiliği'nin soruşma izni verilmemesi kararına Bolu Cumhuriyet Savcısı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi'ne itiraz etti. Yapılan itirazı değerlendiren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi itirazı oy birliğiyle kabul etti. İtirazın kabul edilmesiyle ilgili kararda şu ifadeler yer aldı: "Dosyadaki bilgi ve belgelerin incelenmesinden, ilgililer hakkındaki iddiaların sağlık mesleğinin icrası kapsamında yapılan muayene, teşhis ve tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar kapsamında bulunduğu sonucuna varılmakla yukarıda aktarılan yasal düzenleme uyarınca soruşturma izni konusunda Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Mesleki Sorumluluk Kurulu'nun yetkili olduğu sonucuna varılmıştır. Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile söz konusu kararın kaldırılmasına, soruşturma hakkında izin verilen yetkili Mesleki Sorumluluk Kurulu'na gönderilmesine yönelik gerekli işlemler yapılmak üzere dosyanın mahalline iadesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi." - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Doktorlara Soruşturma İzni - Son Dakika

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