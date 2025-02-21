Bolu\'da Ev Yangını: 4 Kişi Dumandan Etkilendi

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Bolu'da 2 katlı bir evde çıkan yangında 3'ü çocuk 4 kişi dumandan etkilendi. Meydana gelen yangında evin salon ve mutfak kısmında büyük hasar oluştu.

Yangın, Köroğlu Mahallesi Berrak sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Birol T.'ye ait 2 katlı evin 2. katındaki salon kısmında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede mutfak bölümüne sıçradı. Evde kiracı olarak yaşayan 3'ü çocuk 4 kişi, çıkan yangının dumanlarından etkilendi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. SEDAŞ ekipleri ise evin elektriğini kontrollü bir şekilde kesti. 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde ilk müdahalede bulunuldu. Alevlerin söndürüldüğü ev içerisinde duman tahliyesi yapıldı. Yangın nedeniyle salon ve mutfakta büyük çapta hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU