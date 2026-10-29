Bolu'da iki tırda hasara yol açan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Bolu'da iki tırda hasara yol açan yangın kontrol altına alındı

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Bolu\'da iki tırda hasara yol açan yangın kontrol altına alındı
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Bolu\'da iki tırda hasara yol açan yangın kontrol altına alındı
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Bolu'nun Dağkent Mahallesi'nde park halindeki bir tırın kupa kısmında çıkan yangın bitişiğindeki tıra sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 tırda maddi hasar oluştu, yakındaki bir tıra sıçrama önlendi.

Bolu'da park halindeki bir tırda çıkan yangın, kısa sürede bitişiğindeki tıra sıçradı. Alevlere teslim olan 2 tırda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Dağkent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 14 ADZ 107 plakalı tırın kupa kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişiğinde park halinde bulunan 34 ETZ 321 plakalı tıra sıçradı. Tırların alev alev yandığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, alevlerin yakınında park halinde bulunan 14 GK 404 plakalı tıra sıçraması önlendi. Yangında 2 tırda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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