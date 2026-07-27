Bolu'da Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
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Bolu'da Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Bolu\'da Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı
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Bolu'da enerji kablosu hırsızlığı şüphelisi M.B. tutuklandı, çalıntı kablolar ele geçirildi.

Bolu'da, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şüphelisi M.B., JASAT ekiplerince yakalandı. Evinde çalıntı elektrik kabloları bulunan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, haberleşme ve enerji nakil kablosu hırsızlığı şüphelisi M.B., Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 2 Temmuz 2026 tarihinde çalındığı belirlenen elektrik kabloları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudurnu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen M.B., tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

"Operasyonlar aralıksız devam edecektir"

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bölgemizin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, halkımızın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edecektir" denildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Enerji, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Kablo Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika

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