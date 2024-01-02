 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu'da Kaçak Makaron Operasyonu: 650 Bin Lira Değerinde Makaronlar Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'da Kaçak Makaron Operasyonu: 650 Bin Lira Değerinde Makaronlar Ele Geçirildi

Bolu'da polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan kaçak makaronlar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu\'da Kaçak Makaron Operasyonu: 650 Bin Lira Değerinde Makaronlar Ele Geçirildi
02.01.2024 - 14:12,  Güncelleme: 14:13
Abone Ol

Bolu'da polis ekipleri tarafından durdurulan hafif ticari araç içerisinde piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan kaçak makaronlar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehir genelinde kaçakçılığa yönelik operasyonları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından seyir halindeki hafif ticari araç, uygulama noktasında durduruldu. U.A. (33) idaresindeki hafif ticari araç içerisinde aramalar ve kimlik sorgulamaları yapıldı. Ekiplerin yapmış olduğu aramalar neticesinde aracın bagajından piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan 500 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili olarak U.A. (33), M.F.O. (57), M.A.(47) ve G.D.(47) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - BOLU

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Gözaltı, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kaçak Makaron Operasyonu: 650 Bin Lira Değerinde Makaronlar Ele Geçirildi - Son Dakika


15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16
Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55
Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37
Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33
Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24
15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15
Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37
Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı

Son Dakika
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
14:37 Kibariye 13 yaşındayken yaşadığı istismarı itiraf etti: Cacığıma ilaç atmışlar
14:33 Kim Min-Jae, ''Yılın Futbolcusu'' seçildi
14:24 15 yaşındaki kızı soyunurken kayda alan sapık güvenlik kameralarına yakalandı
14:15 Ayşenil Şamlıoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Derslere girmeden mezun oldum, bana düşman oldular
13:37 Rusya'da yılbaşı kutlamalarını fırsat bilen yetkililer göçmenleri yakalayıp askere aldı
13:25 Derslerde okutulması gereken operasyon! Yanan uçaktaki 379 kişiyi 90 saniye içinde tahliye ettiler
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 15:33:25. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu'da Kaçak Makaron Operasyonu: 650 Bin Lira Değerinde Makaronlar Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement