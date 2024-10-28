Bolu\'da Korkunç Yangın: Ev ve Depo Yandı

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Bolu'da korkutan yangın: Ev, samanlık, odunluk ve depo alev alev yandı

BOLU - Bolu'da akşam saatlerinde Sultanbey köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında ev, samanlık, odunluk ve depo kül oldu.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Sultanbey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nazmi Y. ve Hüseyin Y.'e ait odunlukta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Birbirine bitişik halde bulunan ev, samanlık ve depoya da alevler sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, AFAD, SEDAŞ ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından alevlere 4 bir yandan müdahale edildi. SEDAŞ ekipleri tarafından mahallenin elektriği kontrollü bir şekilde kesildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle samanlık, odunluk ve depo küle dönerken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının dumanlarından etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.