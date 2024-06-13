Bolu'da Kurban Bayramı öncesi kamyon geçişi yasaklandı - Son Dakika
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Bolu'da Kurban Bayramı öncesi kamyon geçişi yasaklandı

Bolu Valiliği, Kurban Bayramı tatili öncesinde 14-16 Haziran tarihleri arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Bolu'dan geçişinin yasaklandığını duyurdu. Bu önlem, TEM Otoyolu ve D-100 karayolunda trafik yoğunluğunu azaltmayı amaçlamaktadır.

13.06.2024 18:46
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Kurban Bayramı tatili öncesinde Bolu Valiliği, 14-16 Haziran tarihleri arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Bolu'dan geçişinin yasaklandığını duyurdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine erkenden gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıkmaya başladı. Bu çerçevede Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde trafik yoğunluğunu azaltmak maksadıyla önlemler alındı. Bolu Valiliği tarafından alınan kararda 14-16 Haziran tarihleri arasında kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların Bolu'dan geçişinin yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, "Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar; O-4 Anadolu Otoyolunun Düzce il sınırından, arada kalan katılımlar dahil Ankara ve Karabük istikametlerine, D-750 Devlet Karayolu Zonguldak il sınırından, arada kalan katılımlar dahil Ankara ve Karabük istikametlerine, D-750 Devlet Karayolu ve O-4 Anadolu Otoyolu Ankara il sınırından, Karabük istikametine, D-100 Devlet Karayolu Düzce il sınırından, arada kalan katılımlar dahil, Ankara ve Karabük istikametlerine seyirlerinin yasaklanmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca Valiliğimizce karar verilmiştir. Tedarik süreçlerinin aksamaması için yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" ifadelerine yer verildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kurban Bayramı öncesi kamyon geçişi yasaklandı - Son Dakika

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