Bolu'da Kurban Bayramı Tatili Boyunca Trafik Tedbirleri Alınıyor - Son Dakika
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Bolu'da Kurban Bayramı Tatili Boyunca Trafik Tedbirleri Alınıyor

Bolu'da Kurban Bayramı tatili boyunca günlük 24 saat görev yapmak suretiyle 92 trafik ekibi 192 personelle görev yapılacağını söyleyen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu geçişlerinde tedbirlerin başladığını belirtti. Trafik ekipleri, sürücülerden araç bakımlarını yapmalarını, dinlenerek yola çıkmalarını ve emniyet şeridini ihlal etmemelerini rica etti. Ayrıca sıcak havalarda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

12.06.2024 15:40
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Bolu'da Kurban Bayramı tatili boyunca günlük 24 saat görev yapmak suretiyle 92 trafik ekibi 192 personelle görev yapılacağını söyleyen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, "Bugün itibariyle küçük araç sayısında ufak bir artış mevcut. Biz perşembe akşamı itibariyle bayram sabahına kadar yoğun bir trafik bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Bolu geçişlerinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca sürecek olan tedbirler polis ekipleri tarafından başlatıldı. TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde günlük 24 saat çalışmak suretiyle 92 trafik ekibi 192 personelle Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekipleri görev yapacak.

12-23 Haziran tarihleri arasında Bolu'da trafik ekiplerinin teyakkuzda olacağını ifade eden Bölge Trafik Denetleme Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, "İl genelinde 92 ekip, 192 personelle, bölge trafikte de 34 ekip, 93 personelle 24 saat içerisinde gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır" dedi.

"Tüm tedbirleri almış bulunmaktayız"

Yolculuk esnasında mola vermenin önemine değinen Şube Müdür vekili Başkomiser Ali Yılmaz, "Sürücülerimizden özellikle mola vermeleri olarak yola çıkmalarını rica ediyoruz. Yoğun bir trafik bekliyoruz. Bu da okul tatiliyle, Kurban Bayramı tatilinin bir araya gelmesi nedeniyle İstanbul'dan yoğun bir trafiği bekliyoruz. Bu sebeple sürücülerimizden araçların bakımlarını, yaptırmalarını, dinlenerek yola çıkmalarını rica ediyoruz. Ayrıca bu tarihler arasında radarla, mobil radarlarla hız denetimlerimiz devam edecek. Vatandaşlarımızın memleketlerine sağ salim gitmeleri için tüm tedbirleri almış bulunmaktayız" dedi.

"Bayram sabahına kadar yoğun bir trafik bekliyoruz"

Emniyet şeridini ihlal edenlere yönelik denetimlerin sıkı olacağını söyleyen Başkomiser Ali Yılmaz, "Bugün itibariyle küçük araç sayısında ufak bir artış mevcut. Biz perşembe akşamı itibariyle bayram sabahına kadar yoğun bir trafik bekliyoruz. Sürücülerimizden, emniyet şeridi ihlali yapmamalarını rica ediyoruz. Çünkü bu yoğun trafikte rahatsız olan vatandaşlarımız oluyor. Kazalar meydana geliyor. İstemediğimiz halde görevlilerin bu olaylara müdahale edebilmesi için emniyet şeridinin açılması gerekiyor. Bu sebeple denetimlerimizde emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere hem mobil araçlarımızla hem de havadan denetimlerimiz yoğunlaştırılmış olarak devam edecek bu bayramda. Bir de yol kenarındaki dinlenme tesislerini kullanmalarını rica ediyoruz. Emniyet şeridinin de üzerinde, özellikle otoyollarda, emniyet şeridi üzerinde durup da ihtiyaç gidermelerini kendi can ve mal güvenlikleri açısından doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sıcak uykuya sebebiyet veriyor"

Sıcak havalarda sürücülerin dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Ali Yılmaz, "Sıcak hava uykuya sebebiyet veriyor, rehavet veriyor. Bu sebepten dolayı konuşmamın başında da söyledim. Dinlenmiş olarak yola çıkmalarını ve mola vermelerini rica ediyoruz. Bol su tüketimini ara ara kahve tüketimine uykularını açmaları için öneriyoruz emniyet kemerleri takılı şekilde" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bolu'da Kurban Bayramı Tatili Boyunca Trafik Tedbirleri Alınıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da Kurban Bayramı Tatili Boyunca Trafik Tedbirleri Alınıyor - Son Dakika
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