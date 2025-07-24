Bolu\'da Minibüs ve Ticari Araç Çarpıştı

Bolu'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kaza maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Tabaklar Mahallesi üzerinde bulunan Siteler Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerinde seyreden F.İ. idaresindeki 14 ABB 330 plakalı minibüs ile Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı üzerinde seyreden H.B., yönetimindeki 14 ABP 144 plakalı hafif ticari araç dönel kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanma meydana gelmezken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU