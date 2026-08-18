Bolu'da Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Bolu'da Motosiklet Kazası

Bolu\'da Motosiklet Kazası
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Bolu'da motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada sürücü yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da motosiklet ile panelvanın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sağlık Mahallesi Yolçatı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan C.D. yönetimindeki 14 ADP 903 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş yapmak isteyen M.A. yönetimindeki panelvanla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü C.D. yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından C.D., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, 3. Sayfa, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Motosiklet Kazası - Son Dakika

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