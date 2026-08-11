Bolu'da Otobüs Kazası Anı Kamerada - Son Dakika
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Bolu'da Otobüs Kazası Anı Kamerada

Bolu\'da Otobüs Kazası Anı Kamerada
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TEM Otoyolu'nda şerit değiştiren otobüs, otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu.

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda şerit değiştiren yolcu otobüsü, bir otomobilin bariyerlere çarpmasına neden oldu. Otobüs yoluna devam ederken, kaza anı araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Ağustos Pazar günü saat 20.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişi, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara yönünde seyir halinde olan 34 FEH 371 plakalı Metro firmasına ait yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen otomobilin önüne geçerek aniden şerit değiştirdi. Otobüsün üzerine doğru geldiğini gören otomobil sürücüsü, çarpışmayı önlemek için direksiyonu sol şeride kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken, yolcu otobüsünün durmayarak yoluna devam ettiği görüldü. Yaşananlar, otomobilin araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, yolcu otobüsünün şerit değiştirmesinin ardından otomobilin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı görüldü. Kamera kayıtlarında, kaza sırasında otomobilde bulunanların yaşadığı panik de duyuldu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Bolu, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Otobüs Kazası Anı Kamerada - Son Dakika

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