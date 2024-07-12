Bolu'da Polis Ekipleri Uyuşturucu Operasyonu Yaptı

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Bolu'da polis ekipleri uygulama noktasından kaçan otomobilin peşine düştü. Kaçtıkları sırada yol kenarına uyuşturucu madde atan şüpheliler, polis otosuna çarparak durabildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, Kürkçüler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri tarafından Batı Gişeleri mevkisinde trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde araçlar sorgulanarak narkotik köpeği tarafından arandı. Batı gişelerinden giriş yapan E.D. idaresindeki 14 ACU 038 plakalı otomobil, uygulama noktasını görünce kaçmaya başladı.

Kovalamacayla yakalandılar

Polis ekipleri kaçan otomobilin peşine düştü. Polis ekipleri şahısların kaçarken araçtan uyuşturucu madde attıklarını fark etti. Kovalamaca sonucunda şahısların içinde bulunduğu otomobil polis otosuna çarparak durdu. Sürücü E.D. ve yanında bulunan D.K. gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yol kenarına atılan uyuşturucu madde bulundu. Ayrıca otomobilde de uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - BOLU